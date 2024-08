Βρετανία: Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τα βίαια επεισόδια κατά μεταναστών (vid)

Πάνω από 150 άτομα συνελήφθησαν μετά από τα βίαια επεισόδια σε βάρος μεταναστών που ξέσπασαν για έκτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Βρετανίας, με το τελευταίο διήμερο να στιγματίζεται από την απόπειρα εφόδου σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, τις σκληρές συγκρούσεις με την αστυνομία και τις προειδοποιήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού για καταλογισμό ευθυνών, συγκαλώντας για σήμερα έκτακτη σύσκεψη της «Cobra».

Οι συναντήσεις «Cobra» λαμβάνουν χώρα βάσει νόμου στην αίθουσα ενημέρωσης του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελούν μια συγκέντρωση για θέματα έκτακτης ανάγκης

Η συνεδρίαση της επιτροπής θα έχει σκοπό να ενημερώσει την κυβέρνηση σχετικά με τη βία το Σαββατοκύριακο, καθώς και τις κινήσεις των επόμενων ημερών. Θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλωτές βανδάλισαν και ένα δεύτερο ξενοδοχείο με μετανάστες στο Τάμγουορθ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση αιτούντων άσυλο.

Δεύτερο ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο έγινε στόχος βίαιων επεισοδίων χθες Κυριακή το βράδυ κοντά στο Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς βίαιες κινητοποιήσεις της άκρας δεξιάς εναντίον μεταναστών συνταράσσουν τη χώρα εδώ και μέρες.

«Μεγάλη ομάδα» ταραχοποιών «εκτόξευσε αντικείμενα, έσπασε παράθυρα, άναψε φωτιές και στοχοποίησε την αστυνομία» στην περιοχή του ξενοδοχείου Holiday Inn της Τάμγουερθ, εξήγησε η αστυνομία της Στάφορντσιρ σε ανακοίνωσή της· βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στο ξενοδοχείο αυτό φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, δείχνουν την επίθεση στο δεύτερο ξενοδοχείο με τους διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα και να βάζουν φωτιά σε ένα τμήμα του ξενοδοχείου, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα. Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο για να αποκλιμακωθεί η ένταση.

BREAKING:



New video shows the start of the hammer and axe attack by a group of migrants against anti mass-immigration protesters in Stoke



The video shows that the police did very little to keep the armed group away & made no arrests after the attack



2 men are seriously wounded pic.twitter.com/ugP504BGYm