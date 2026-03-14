Βραζιλία: Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Ζ. Μπολσονάρου αλλά οι εξετάσεις δείχνουν επιδείνωση

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, παρέμενε σε σταθερή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας το Σάββατο, μετά τη διάγνωση βρογχοπνευμονίας, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και αυξημένους δείκτες φλεγμονής, σύμφωνα με ιατρική ανακοίνωση.

Το νοσοκομείο DF Star στη Μπραζίλια δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την έξοδο του πρώην προέδρου από το νοσοκομείο.

Ο Μπολσονάρο, 70 ετών, συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία που περιλαμβάνει αντιβιοτικά, ενδοφλέβια ενυδάτωση, αναπνευστική και κινητική φυσιοθεραπεία, καθώς και προληπτικά μέτρα κατά της φλεβικής θρόμβωσης, πρόσθεσε.

Νοσηλεύτηκε την Παρασκευή μετά από ένα επεισόδιο βρογχοαναρρόφησης που οδήγησε σε βρογχοπνευμονία, μια πνευμονική λοίμωξη που εξαπλώνεται από τις αναπνευστικές οδούς στους πνεύμονες και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες.

Ο Μπολσονάρο εκτίει ποινή 27 ετών για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η οικογένεια και οι δικηγόροι του Μπολσονάρο έχουν ζητήσει τη μεταφορά του πρώην προέδρου σε κατ' οίκον περιορισμό από τη στιγμή που φυλακίστηκε πέρυσι.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση, έχει απορρίψει προηγούμενες αιτήσεις, ενώ μια επιτροπή του δικαστηρίου επικύρωσε την απόφασή του.