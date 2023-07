Βραζιλία: Οκτώ νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη σιτηρών (vid)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας αγνοείται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη σιτηρών ενός αγροτικού συνεταιρισμού στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Παρανά.

Uma explosão em um silo da cooperativa agroindustrial C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná, deixou ao menos quatro mortos e 27 desaparecidos na tarde desta quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros está no local para combater o incêndio e resgatar as vítimas. pic.twitter.com/F2sE2cBZsp