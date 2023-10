Βραζίλια: Αεροπλάνο συνετρίβη κατά την προσγείωσή του - Νεκρός ο πιλότος και ένας εργαζόμενος (vid)

Ένα βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που ένα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο στη Βραζιλία, σκοτώνοντας τον πιλότο και έναν εργαζόμενο στο τερματικό σταθμό, ενώ δύο επιβάτες επέζησαν.

Το αεροσκάφος, ένα C-90 της αεροπορικής εταιρείας King Air, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Bom Futuro στην Κουιάμπα, στο Μάτο Γκρόσο, το απόγευμα της Τετάρτης.

#Ongoing Yesterday (04/10) a private King Air [PS-JCO] crashed at Cuiabá airport in Mato Grosso (Brazil). 2 dead (pilot, 1 on the ground), other 2 aboard injured. First report states aircraft went out of control after take-off and hit a hangar. Updates on #Thread pic.twitter.com/erxeo1LtEV