Βούτσιτς: Η Σερβία έχει μία εβδομάδα για να λύσει την κρίση για το διυλιστήριο της NIS

Η Σερβία έχει επτά ημέρες για να αποφασίσει τα μέτρα για την εξασφάλιση των προμηθειών καυσίμων από την σερβική διυλιστηριακή μονάδα της ρωσικών συμφερόντων NIS, χωρίς εθνικοποίηση, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη αποεπένδυση των Ρώσων από την NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας, και το Σάββατο έδωσε στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τρεις μήνες για να βρουν αγοραστή.

Οι τράπεζες έχουν παγώσει τις συναλλαγές της NIS και οι αξιωματούχοι προβλέπουν ότι το σερβικό διυλιστήριο διαθέτει πετρέλαιο μόνο για να λειτουργήσει έως τις 25 Νοεμβρίου.

«Η απόφαση… πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες επτά ημέρες· το διυλιστήριο πρέπει να λειτουργεί», δήλωσε ο Βούτσιτς την Κυριακή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησης που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.

Ο Βούτσιτς είπε ότι η Σερβία θέλει να αποφύγει την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμη να υποβάλει προσφορά πάνω από την αγοραία αξία για την εταιρεία σε περίπτωση που οι ρωσικές διαπραγματεύσεις με ανώνυμους ασιατικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους αποτύχουν.

Η ρωσική Gazprom Neft και η Gazprom κατέχουν συνολικά ποσοστό ελέγχου 56% στην NIS και έχουν ενημερώσει το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την προθυμία τους να μεταβιβάσουν τον έλεγχο σε τρίτο μέρος.

Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι προειδοποίησε την Κυριακή ότι παρατεταμένες κυρώσεις στην NIS θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας, τις πιστοληπτικές της αξιολογήσεις και τις ξένες επενδύσεις.

Η Gazprom Neft ελέγχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%, ενώ η Σερβία κατέχει το 29,9%, με το υπόλοιπο να ανήκει σε μικρούς μετόχους.