Βουλγαρία και Rheinmetall υπογράφουν συμφωνία 1 δισ. ευρώ για την παραγωγή πυρίτιδας και πυρομαχικών

Αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. δολάρια) είναι η συμφωνία που υπέγραψαν την Τρίτη η Βουλγαρία και ο ευρωπαϊκός κολοσσός της άμυνας Rheinmetall για την κατασκευή εργοστασίου που θα παράγει πυρίτιδα και πυρομαχικά 155 mm.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έργο είναι σημαντικό για τη Βουλγαρία και την Ευρώπη συνολικά, καθώς η περιοχή επιδιώκει να αναβαθμίσει τις αμυντικές της δυνατότητες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Rheinmetall είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Ειδικότερα, το έργο θα είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Rheinmetall και της βουλγαρικής VMZ, στην οποία η γερμανική εταιρεία θα κατέχει το 51% των μετοχών και η VMZ το 49%. Η Βουλγαρία θα χρηματοδοτήσει το μερίδιό της με δάνειο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAVE για την ενίσχυση των επενδύσεων στην άμυνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η σύμβαση υπογράφηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall, Armin Papperger, και τον διευθυντή της VMZ, Ivan Getsov, σε τελετή στο Συμβούλιο των Υπουργών στην πρωτεύουσα Σόφια.

«Με την υπογραφή αυτής της σύμβασης, σηματοδοτούμε την αρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του βουλγαρικού κράτους και του γερμανικού τεχνολογικού ομίλου, η οποία θα αλλάξει το μέλλον της βουλγαρικής αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Rosen Zhelyazkov μετά την τελετή υπογραφής.

Ο Papperger δήλωσε ότι το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί εντός 14 μηνών και ότι η Βουλγαρία θα συμβάλει σημαντικά στις ανάγκες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ σε πυρομαχικά.

«Η ταχύτητα της Βουλγαρίας είναι πρωτοφανής», δήλωσε ο Papperger. «Με τη δεύτερη συνάντησή μας, δημιουργούμε ένα από τα καλύτερα εργοστάσια στην Ευρώπη».

Αναφερόταν σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στο Βερολίνο μεταξύ της Rheinmetall και του Boyko Borissov, ηγέτη του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος GERB της Βουλγαρίας, κατά την οποία συμφωνήθηκε το έργο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το έργο θα δημιουργήσει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσει ένα βασικό στοιχείο της αμυντικής ικανότητας της Βουλγαρίας. Η παραγωγή θα περιλαμβάνει πυρίτιδα, πυρομαχικά 155 mm και τα νεότερα αρθρωτά συστήματα φόρτισης.

Η Rheinmetall επενδύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας και έχει συνάψει συμμαχίες με άλλες αμυντικές εταιρείες, όπως η ιταλική Leonardo και ο αμερικανικός όμιλος Lockheed Martin.