Βουλγαρία: Η Σόφια θα λάβει χρηματοδότηση για να συμμετάσχει σε οκτώ ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Η Βουλγαρία θα λάβει χρηματοδότηση για να συμμετάσχει σε οκτώ κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά, η Επιτροπή θα διαθέσει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 αμυντικά προγράμματα.

Η χώρα θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, συνολικής αξίας 52 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για τροχιακά συστήματα διπλής χρήσης, προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη αναγνωριστικών δορυφόρων χαμηλού κόστους, προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Βούλγαροι ειδικοί θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιολόγηση δεδομένων πληροφοριών με τη χρήση κβαντικών τεχνολογιών και σε ένα πρόγραμμα 79 εκατομμυρίων ευρώ για τις ικανότητες του Ναυτικού.

Επιπλέον, η Βουλγαρία αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων αερομαχίας, προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη προσομοιωτών στρατιωτικής εκπαίδευσης με χρήση λέιζερ και τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό πρόγραμμα με βουλγαρική συμμετοχή, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη συσκευών για την ανίχνευση στόχων υψηλής ταχύτητας σε συνθήκες κακής ορατότητας.