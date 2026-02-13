Βουλευτικές εκλογές στο Μπανγκλαντές: Το Εθνικιστικό Κόμμα οδεύει σε νίκη με μεγάλη διαφορά

Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) υπό τον Ταρίκ Ραχμάν οδεύει σε νίκη με μεγάλη διαφορά στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα της Ασίας μετά την πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, που κυβέρνησε με απολυταρχικό τρόπο, το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με στατιστικές προβολές τηλεοπτικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, περί τις 05:30 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας), το BNP πιστωνόταν περισσότερες από τις 150 έδρες που χρειαζόταν για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω την κυριότερη αντίπαλη παράταξη, τη συμμαχία υπό τους ισλαμιστές του Τζαμάατ-ι-Ισλάμι, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα του Μπανγκλαντές.

Η καταμέτρηση συνεχιζόταν το πρωί και η εκλογική επιτροπή δεν είχε ανακοινώσει ακόμη επίσημα τα αποτελέσματα.

Ωστόσο δυο τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν ότι το BNP εξασφαλίζει 197 από τις 300 έδρες της Βουλής, ενώ οι ισλαμιστές 63.

Το BNP διαβεβαίωσε ότι κατήγαγε «μεγάλη νίκη», ωστόσο κάλεσε τις τοπικές επιτροπές του να μην οργανώσουν πανηγυρισμούς στους δρόμους.

«Χάρη στη σθεναρή υποστήριξη του λαού, το BNP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δυο τρίτων και θα σχηματίσει κυβέρνηση», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μαχάντι Αμίν, στα κεντρικά της γραφεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του BNP προεξόφλησε πως θα αναλάβει να εκπληρώσει το «τεράστιο» καθήκον να ανοικοδομήσει τη χώρα που «κατέστρεψε» το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα.

H κ. Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένων ταραχών με πρωτοπόρους ιδίως νέους φοιτητές της λεγόμενης γενιάς Z, που πνίγηκαν στο αίμα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαρίφ συγχαίρει το BNP για τη νίκη του

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαμπάζ Σαρίφ, συνεχάρη σήμερα τον επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP), τον Ταρίκ Ραχμάν για τη νίκη της παράταξης στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στη χώρα, άλλοτε επαρχία της δικής του - γνωστή ως Ανατολικό Πακιστάν - ως την ανεξαρτησία της, το 1971.

«Συγχαίρω επίσης τον λαό του Μπανγκλαντές για την επιτυχή διεξαγωγή» της εκλογικής διαδικασίας, πρόσθεσε ο κ. Σαρίφ μέσω X, διαβεβαιώνοντας ότι αδημονεί να συνεργαστεί στενά με το επόμενο κυβερνητικό σχήμα στη Ντάκα.

I extend my warmest felicitations to Mr. Tarique Rahman on leading the BNP to a resounding victory in the Parliamentary elections in Bangladesh. I also congratulate the people of Bangladesh on the successful conduct of the elections.



I look forward to working closely with the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) February 13, 2026

Η συμμαχία των ισλαμιστών αμφισβητεί την «ακεραιότητα» των αποτελεσμάτων

Ωστόσο, η συμμαχία υπό τους ισλαμιστές της παράταξης Τζαμάατ αλ Ισλάμι έθεσε υπό αμφισβήτηση σήμερα τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στο Μπανγκλαντές, λίγη ώρα αφού το αντίπαλο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε πως κέρδισε μεγάλη και απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαδικασία που περιβάλλει τα αποτελέσματα των εκλογών, τόνισε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

Έκανε λόγο για «επανειλημμένες ασυνέπειες και μονταρίσματα στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων», κάτι που όπως το βλέπει η συμμαχία «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα» της καταμέτρησης.

Οι ΗΠΑ συγχαίρουν το BNP για την «ιστορική νίκη» του

Παράλληλα, η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) για την «ιστορική νίκη» την οποία κατήγαγε στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην ασιατική χώρα μετά την εξέγερση των πολιτών που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, το 2024.

Congratulations to the people of Bangladesh on a successful election and to the Bangladesh Nationalist Party and Tarique Rahman on your historic victory. The United States looks forward to working with you to realize shared goals of prosperity and security for both our countries. — Ambassador Brent T. Christensen (@USAmbBangladesh) February 13, 2026

«Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι συγχαίρει το BNP για την «αποφασιστική» νίκη του

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη «θερμά» σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και προσωπικά τον ηγέτη του, τον Ταρίκ Ραχμάν, για την «αποφασιστική νίκη» που κατήγαγε η παράταξη αυτή στις βουλευτικές εκλογές.

«Αυτή η νίκη μαρτυρά την εμπιστοσύνη του λαού του Μπανγκλαντές στον ηγετικό σας ρόλο», τόνισε ο ινδουιστής εθνικιστής πρωθυπουργός μέσω X, απευθυνόμενος στον κ. Ραχμάν σε δεύτερο πρόσωπο.

I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.



This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.



India will continue to stand in support of a democratic,… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

«Η Ινδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ένα δημοκρατικό, προοδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς Μπανγκλαντές», πρόσθεσε ο κ. Μόντι.