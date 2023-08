Βουκουρέστι: Καταδικάζει τις νέες ρωσικές επιθέσεις σε σίλο σιτηρών στον Δούναβη

Η Ρουμανία καταδίκασε σήμερα τις νέες ρωσικές επιθέσεις εναντίον λιμενικών υποδομών στον Δούναβη, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών.

«Καταδικάζω σθεναρά τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές θέσεις σε βάρος αθώων ανθρώπων και εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σιλό για δημητριακά στα ουκρανικά λιμάνια Ρένι και Ισμαήλ», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Λουμινίτα Οντομπέσκου.

«Μέσω αυτών των κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, η Ρωσία συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και την ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα».

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.