Βουδαπέστη: Στην κλιματική αλλαγή αποδίδεται η υπερχείλιση του Δούναβη (pics)

Σε υψηλό δεκαετίας ανέβηκε η στάθμη στον ποταμό Δούναβη, διαψεύδοντας όλους όσους ήταν βέβαιοι ότι «αυτήν την εποχή ο ποταμός παγώνει».

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ο Δούναβης έφτασε στα 6,93 μέτρα, ενώ το επίπεδο απόλυτου συναγερμού είναι τα 8,91 μέτρα που καταγράφηκε το 2013 όταν πρωτοφανείς πλημμύρες σάρωσαν την Κεντρική Ευρώπη, λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές, ωστόσο ειδικοί συμπεραίνουν ότι «με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας τα χιόνια λιώνουν νωρίτερα και προκαλούν πλημμύρες στην καρδιά του χειμώνα και όχι την άνοιξη όπως ήταν το φυσιολογικό».

Την τελευταία φορά που η στάθμη του Δούναβη ξεπέρασε τα 6 μέτρα εν μέσω του χειμώνα, ήταν το 1987, αλλά τότε

«δεν υπήρχε υπερχείλιση».

The state of the minor flood in Budapest in pictures. pic.twitter.com/oIxadmz1cT