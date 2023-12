Βόρεια Θάλασσα: Κρουαζιερόπλοιο έμεινε χωρίς ρεύμα εν μέσω καταιγίδας

Το κρουαζιερόπλοιο Maud αντιμετώπισε απόψε απώλεια ηλεκτρικής ισχύος εν μέσω καταιγίδας στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς ταξίδευε από τη Νορβηγία προς την Αγγλία, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος του νορβηγικού κρουαζιερόπλοιου είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

BREAKING: A Norwegian cruise ship has lost manoeuvrability in the North Sea because of strong winds.



The vessel is carrying 266 passengers and 131 crew members, all who are said to be safe.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YVgNi5Cg1R