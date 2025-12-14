Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών (vids)

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πλημμυρών στην ανατολική Βολιβία, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Ο ποταμός Πιραΐ, ο οποίος διασχίζει την πόλη Σάντα Κρους ντε λα Σιέρα, υπερχείλισε εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες - που έπληξαν κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια - και να καταρρεύσει μια γέφυρα.

#SantaCruz 🛑 Emergencia por las intensas lluvias continúa durante la madrugada de este sábado, las precipitaciones registradas con gran intensidad provocaron nuevamente el anegamiento de comunidades, en el torno generando preocupación entre los vecinos afectados. pic.twitter.com/bZJfViX1rR — El Bunker (@BunkerBolivia) December 13, 2025

«Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από σωρούς με ξύλα, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας Έντμαν Λάρα. «Σπίτια καλύφθηκαν από λάσπη και κάτοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα ζώα και τα προσωπικά τους αντικείμενα», αφηγήθηκε.

🚨 Tragedia en la comunidad Espejos: vecinos relatan desde los techos cómo el río Piraí se desbordó e inundó sus viviendas. Piden ayuda urgente. 🌊

.#Emergencia #SantaCruz #SiempreBolivia pic.twitter.com/j3BukMyCny — Bolivia Tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) December 13, 2025

Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα.

Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, οι βολιβιανές αρχές κατέγραψαν 51 θανάτους που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.