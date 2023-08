Βολιβία: Πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις (vid)

Πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ξηρασία, έπληξαν τέσσερις από τις εννέα περιφέρειες της Βολιβίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Χουάν Κάρλος Καλβιμόντες, υφυπουργός Πολιτικής Άμυνας.

Συνολικά 21 φωτιές καταγράφηκαν σε τέσσερις από τις εννέα περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο οποίος διευκρίνισε ότι στην πλειονότητά τους έχουν σβηστεί.

"Εισερχόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο των δασικών πυρκαγιών, γι'αυτό σας ζητούμε να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί", δήλωσε παράλληλα η Γιοβένκα Ροσάντο, που είναι διευθύντρια στο τμήμα φυσικών πόρων της Σάντα Κρους, της πολυπληθέστερης περιφέρειας της χώρας, η οποία είναι επίσης η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της.

Σε αυτήν, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τη Βραζιλία και την Παραγουάη, περίπου 300.000 στρέμματα κάηκαν, σύμφωνα με την ίδια.

Η πρακτική των καύσεων για γεωργικούς σκοπούς, η οποία είναι γνωστή στη Βολιβία ως "chaqueo", είναι νόμιμη όταν τελειώσει η περίοδος των βροχών, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ωστόσο όσοι δεν τηρούν τις προθεσμίες ή δεν περιορίζονται στην επιφάνεια των 200 στρεμμάτων στην οποία επιτρέπονται δεν διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο και οι φωτιές γρήγορα ξεφεύγουν από τον έλεγχο, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει περίοδο ξηρασίας, που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Bolivia's western highlands have been hit by a wave of snowfall, days after firefighters' battled #forestfires in the farming region of Santa Cruz of eastern #Bolivia . 1000s of hectares of grassland have been destroyed by fires caused by a #heatwave. #clima #extremeweather https://t.co/2WGxyGOIZY