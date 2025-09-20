Η Boeing και η Lockheed Martin βρίσκονται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν μεγάλες παραγγελίες από την Τουρκία, πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα, οι οποίες αφορούν έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη αλλά και επιπλέον μαχητικά F-16, ενώ στο τραπέζι μπαίνει και η πολυετής διαμάχη για τα F-35.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα υποδεχθεί τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις προωθούμενες αγορές, αλλά και να επιχειρήσουν πρόοδο στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί με τα μαχητικά F-35 και είχε επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης παραγγελίας αεροσκαφών της Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, αλλά και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να καταλήξουν θετικά», ανέφερε ο Τραμπ. «Ο πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντοτε μια πολύ καλή σχέση».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Boeing έχει ήδη καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με την Turkish Airlines, το οποίο πιθανόν να παρουσιαστεί επίσημα κατά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον και οι διμερείς συνομιλίες που θα ακολουθήσουν τον Οκτώβριο θεωρούνται τα επικρατέστερα σενάρια για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η Boeing παρέπεμψε για δηλώσεις στην Turkish Airlines. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Γιαχγιά Ουστούν, σχολίασε: «Συζητάμε με την Boeing για παραγγελία εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση». Αντίθετα, η Lockheed Martin δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η πώληση αεροσκαφών αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια του Τραμπ να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Boeing να έχει ξεπεράσει φέτος σε πωλήσεις την ευρωπαϊκή Airbus. Από την αρχή του έτους, οι μετοχές της Boeing έχουν ενισχυθεί κατά 22%, έναντι ανόδου 35% του δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense.