Βλήματα των Χούθι έπληξαν πλοίο ανοικτά της Υεμένης

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης επλήγη από βλήματα που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης, 83 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, δίχως να προκληθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε ο φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) και η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey. Όλα τα μέλη του πληρώματος ότι είναι ασφαλή, σημειώνει η UKMTO σε ενημερωτικό της σημείωμα.

Από την πλευρά της, η Ambrey αναφέρει ότι «το πλοίο κινείτο βορειοανατολικά κατά μήκος του Κόλπου του Άντεν όταν εμπορικό πλοίο στην περιοχή παρατήρησε ''λάμψη και έκρηξη'' στο σημείο όπου βρισκόταν το πλοίο».

A vessel has been hit by unknown projectiles 83 nautical miles southeast of #Yemen’s Aden, the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) and British security firm Ambrey says.https://t.co/Exp5nohf5e