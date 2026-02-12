Bild: Σενάρια για υποψηφιότητα Μέρκελ για την καγκελαρία το 2027

Η Άνγκελα Μέρκελ ήταν καγκελάριος της Γερμανίας για 16 χρόνια και επηρέασε την πολιτική της γειτονικής μας χώρας όπως καμία άλλη.

Το 2021, η Μέρκελ αποσύρθηκε, αλλά τώρα η 71χρονη πρώην καγκελάριος μπορεί «να κάνει μια εκπληκτική επιστροφή», αναφέρει το ρεπορτάζ της Bild.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, η Μέρκελ θα μπορούσε να γίνει η νέα ομοσπονδιακή πρόεδρος το 2027 – προς δυσαρέσκεια του ίδιου του κόμματός της. Ο αρχηγός της CDU, Φρίντριχ Μερτς, και η Μέρκελ συνδέονται με μια μακρά πολιτική εχθρότητα. Ο σημερινός καγκελάριος απομακρύνθηκε από την εξουσία από τη Μέρκελ το 2002 και αργότερα έγινε ο μεγαλύτερος κριτικός της εντός του κόμματος.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα BILD, το CDU θέλει να δράσει γρήγορα και να προτείνει ήδη τώρα δικό της υποψήφιο για τις εκλογές.

Αυτός θα μπορούσε να είναι η υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν ή η πρόεδρος του Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ.

Μια πρώτη απόφαση μπορεί να ληφθεί στις 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η Μέρκελ θέλει να συμμετάσχει στο ομοσπονδιακό συνέδριο της CDU και, ενδεχομένως, να διερευνήσει εκεί τις εκλογικές της πιθανότητες.

Η πρώην καγκελάριος θα παραστεί σε συνέδριο του CDU στις 20 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά από την αποχώρησή της από το αξίωμα. «Η πρώην καγκελάριος Δρ. Μέρκελ θα αποδεχτεί την πρόσκληση και θα συμμετάσχει ως επίτιμη καλεσμένη την πρώτη ημέρα του συνεδρίου του κόμματος, μέχρι και την εκλογή του προέδρου του κόμματος», ανακοίνωσε το γραφείο της. Εκπρόσωπος της CDU επιβεβαίωσε την παρουσία της.