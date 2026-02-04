Bild: Έλληνας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία

Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων σε τρένο στη Γερμανία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα τεσσάρων ατόμων και νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας υπέκυψε στα τραύματά του, αφού παρά τις προσπάθειές τους οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τη Bild, ο 36χρονος έκανε έλεγχο για εισιτήρια σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών σε τρένο που αναχώρησε από τον σταθμό Landstuhl. Τότε ένας 26χρονος Έλληνας του επιτέθηκε. Ο ελεγκτής προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση και κράτησε απόσταση. Όταν, όμως, τελικά ζήτησε από τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο να κατέβουν από το τρένο, ο 26χρονος άρχισε να τον χτυπάει ανελέητα, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να καταρρεύσει.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Λίγο μετά έφτασε και γιατρός επειγόντων περιστατικών. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Θεωρείται ο βασικός ύποπτος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

