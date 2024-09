Βιετνάμ: 63 νεκροί, 40 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Γιάγκι - Κατέρρευσε γέφυρα (vid)

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 40 εξακολουθούν να αγνοούνται, έπειτα από το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι από το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ, ανακοίνωσε την Τρίτη η κυβέρνηση της χώρας, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό των θυμάτων, που έκανε λόγο για 59 νεκρούς.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκάλεσε ο τυφώνας αυτός - ο ισχυρότερος που έπληξε την Ασία φέτος, σύμφωνα με μετεωρολόγους - είχαν επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη 752 άνθρωποι, ανέφεραν οι αρχές του Βιετνάμ που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο τυφώνας προκάλεσε και την κατάρρευση μιας πολυσύχναστης γέφυρας στο βόρειο Βιετνάμ. Βίντεο δείχνει τη στιγμή που η γέφυρα Phong Chau στην επαρχία Phu Tho υποχώρησε τη Δευτέρα, βυθίζοντας πολλά οχήματα στο νερό. Έρευνες για 13 άτομα βρίσκονταν σε εξέλιξη.

#WATCH: Dashcam footage captured the moment an entire bridge disappeared from view in Vietnam, following Typhoon Yagi Typhoon destroyed so much china to Vietnam #Vietnamese #baoyagi #tintuc #stormyagi #tinbaomoi #typhoonyagi #TyphoonYagi #Yagi #China #SuperTyphoon #typhoon… https://t.co/jLxGq7phgA pic.twitter.com/q2DGTVDavp