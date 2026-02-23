Βέτο της Ουγγαρίας στην επιβολή νέων κυρώσεων από την ΕΕ στη Ρωσία

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο σήμερα στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χορήγηση ενός μεγάλου δανείου στην Ουκρανία, αφού νωρίτερα ένα νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον αγωγό Ντρουζμπά απειλεί να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Κιέβου με τη Βουδαπέστη.

Επί του πεδίου, στην Ουκρανία, όπου αύριο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο έκανε λόγο για μια σπάνια προώθησή των δυνάμεών του στο μέτωπο, αν και η Μόσχα συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους στα νότια.

Το επίκεντρο της διπλωματίας βρισκόταν σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να άρουν τις απειλές τους ότι θα τιμωρήσουν την Ουκρανία επειδή καθυστερεί η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Ντρουζμπά, από τον οποίο εφοδιάζονται με ρωσικό πετρέλαιο.

Το Κίεβο λέει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές πριν από ένα μήνα λόγω ρωσικού πλήγματος και ότι τον επιδιορθώνει όσο γρηγορότερα μπορεί. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι μοναδικές χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για την καθυστέρηση.

«Εξαρτάται από την Ουκρανία εάν θα ξαναρχίσει τις παραδόσεις μέσω του αγωγού ή όχι, είναι ολοένα και πιο προφανές ότι αντιμετωπίζουμε έναν ανοιχτό πολιτικό εκβιασμό», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο Κοινοβούλιο. «Η ουγγρική κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό», τόνισε.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, ο Όρμπαν υποστήριξε ότι η βλάβη στον αγωγό ήταν μια «απρόκλητη εχθρική πράξη που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας» και απείλησε να μπλοκάρει το δάνειο, ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Η Ουγγαρία είχε μπλοκάρει και το προηγούμενο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Κόστα από την πλευρά του προέτρεψε τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία της ΕΕ για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία. «Όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συμφωνία, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Η παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας», απάντησε στη δική του επιστολή. «Καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε, αναφερόμενος πάντα στο δάνειο το οποίο είχε εγκριθεί από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Κάλας: Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία για το 20ο πακέτο κυρώσεων

Από τη μεριά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το ουγγρικό βέτο εμπόδισε την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμονή της τέταρτης επετείου από την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε η Κ. Κάλας, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε σήμερα, όμως η δουλειά συνεχίζεται».

Η ίδια τόνισε ότι η αυριανή «βάναυση» επέτειος των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς της στόχους, την ώρα που η Ουκρανία πληρώνει βαρύ τίμημα. Όπως ανέφερε, «ο στρατός της Ρωσίας έχει βαλτώσει και η οικονομία της βρίσκεται σε ραγδαία παρακμή, ενώ οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν σταθεροί».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η Ουγγαρία, ενώ τον Δεκέμβριο είχε συμφωνήσει να εξαιρεθεί από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, πλέον απειλεί να μπλοκάρει και αυτή τη χρηματοδότηση.

Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η Ουγγαρία φαίνεται να υπαναχωρεί από απόφαση που είχαν λάβει ομόφωνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι η στάση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας της ΕΕ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι Ούγγροι πολίτες θα στήριζαν μια στάση που δεν βοηθά τον ουκρανικό λαό, εκφράζοντας αμφιβολίες ότι αυτό αποφέρει εκλογικό όφελος στην Ουγγαρία, όπου επίκεινται βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο.

«Γνωρίζουμε ότι έρχονται εκλογές στην Ουγγαρία, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω - λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας την ιστορία της χώρας- ότι ο λαός της θα υποστήριζε στην πραγματικότητα να μη βοηθηθεί ο λαός της Ουκρανίας που βρίσκεται σε ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.