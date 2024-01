Βερολίνο: Συλλαλητήριο με 10.000 αγρότες κατά της κυβέρνησης Σολτς (pics&vid)

Περισσότερα από 3.000 τρακτέρ, 2.000 φορτηγά και 10.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στην Πύλη του Βραδεμβούργου για το σημερινό συλλαλητήριο, με το οποίο κορυφώνεται η «εβδομάδα δράσης» του αγροτικού κινήματος, το οποίο απαιτεί ακύρωση της σχεδιαζόμενης κατάργησης της επιδότησης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Οι αγρότες άρχισαν να συγκεντρώνονται ήδη από χθες, Κυριακή, το απόγευμα από όλα τα σημεία της χώρας, με στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, η οποία έως τώρα εμφανίζεται αμετακίνητη. Η μόνη παραχώρηση που έχει προτείνει ο κυβερνητικός συνασπισμός προβλέπει σταδιακή αντί διά μιας, όπως είχε αποφασιστεί αρχικά, κατάργηση της επιδότησης. Οι αγρότες έχουν απορρίψει την πρόταση.

Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος απευθύνθηκε πριν από λίγη ώρα στους διαδηλωτές για να επαναλάβει, εν μέσω αποδοκιμασιών, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερα από τον προϋπολογισμό.

«Κατανοώ τις διαμαρτυρίες σας. Θαυμάζω αυτή την εικόνα των χιλιάδων αγροτών. Η διαμαρτυρία σας είναι νόμιμη και ειρηνική. Η κυβέρνηση άκουσε τα επιχειρήματά σας. Δεν αλλάζει σχετικά με τον φόρο των οχημάτων και το αγροτικό ντίζελ θα σταματήσει να επιδοτείται σταδιακά τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο κ. Λίντνερ και υποσχέθηκε να εργαστεί για καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερη ελευθερία για τους αγρότες.

«Ας σκεφτούμε καλά τώρα. Ας μη διαφωνούμε μόνο για το αγροτικό ντίζελ, πρόκειται μόνο για ένα μέτρο. Ας μιλήσουμε για την κατάσταση συνολικά στη γεωργία», πρόσθεσε.

Στο ίδιο κλίμα προχθές, Σάββατο, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος δέχεται δριμεία κριτική επειδή δεν έχει έως τώρα συναντηθεί με τους αγρότες, άφησε ελάχιστες ελπίδες για κάτι περισσότερο, τονίζοντας ότι η πρόταση της κυβέρνησης αποτελεί «καλό συμβιβασμό», τονίζοντας ότι «οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να μένουν σε ισχύ επ' αόριστον».

Το απόγευμα εκπρόσωποι των αγροτικών συνδικάτων θα συναντηθούν με τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP), έπειτα από πρόταση των τελευταίων. Οι αγροτοσυνδικαλιστές δήλωσαν ότι θα ανταποκριθούν στην πρόκληση, «παρότι έρχεται πολύ αργά».

