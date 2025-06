Ο μαζικός τουρισμός, τα υπερβολικά υψηλά ενοίκια, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, η ανισότητα και ο ελιτισμός: Οι διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών στη Βενετία, Ιταλία, ενάντια στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, ανέδειξαν αυξανόμενα παγκόσμια παράπονα.

Οι τοπικοί πολιτικοί απέρριψαν τους διαδηλωτές ως «περιθωριακή μειονότητα». Ωστόσο, η φήμη του Μπέζος και το εντυπωσιακό φόντο της Βενετίας πρόσφεραν διεθνή προβολή στο κίνημα, την οποία οι διαδηλωτές εκμεταλλεύτηκαν.

Πανό με το σύνθημα «Όχι Χώρος για τον Μπέζος» κρεμάστηκαν στη γέφυρα Ριάλτο, ενώ στην πλατεία του Αγίου Μάρκου ξεδιπλώθηκε ένα τεράστιο πανό που καλούσε τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας να πληρώσει περισσότερους φόρους.

Οι φόβοι για περαιτέρω αναστάτωση ανάγκασαν τον Μπέζος και τη Σάντσεζ να μεταφέρουν το τελευταίο και μεγαλύτερο πάρτι του γάμου τους σε πιο απομονωμένη περιοχή της λιμνοθάλασσας.

Venice locals plan to block the canals in protest of Jeff Bezos’ wedding pic.twitter.com/9k81CzK5a5 — Piyush Mittal 🇺🇸🇺🇦🇬🇪🇨🇦🟧🌊🌈 (@piyushmittal) June 24, 2025

«Η ιδέα ότι η πόλη είναι ένα σκηνικό ή ένα λούνα παρκ αναδείχθηκε όπως ποτέ άλλοτε με τον γάμο του Μπέζος», δήλωσε ο Τομάσο Κατσιάρι, εκπρόσωπος του κινήματος No Space for Bezos.

Το Σάββατο, περίπου 1.000 κάτοικοι και ακτιβιστές διαδήλωσαν μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Βενετίας υπό τον καυτό ήλιο και βάδισαν περίπου 1,5 χιλιόμετρο μέχρι τη γέφυρα Ριάλτο.

Κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Φιλιά ναι, Μπέζος όχι» και «Όχι Χώρος για τον Μπέζος» μαζί με εικόνα πυραύλου — αναφορά στην εταιρεία του Blue Origin.

Greenpeace activists unveiled a huge banner of Amazon founder Jeff Bezos in Venice's St. Mark's Square.



Bezos is set to wed his girlfriend Lauren Sanchez in the city later this week but, in addition to Greenpeace, some locals have staged protests against the event. pic.twitter.com/o1McKder2z — ABC News (@ABC) June 23, 2025

Οικονομική ενίσχυση ή εμπαιγμός;

Ωστόσο, πολλοί τοπικοί επιχειρηματίες και πολιτικοί χαιρέτισαν τον γάμο, λέγοντας ότι έφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ο περιφερειάρχης Βένετο, Λούκα Ζάια, δήλωσε ότι η πόλη πρέπει να είναι περήφανη που φιλοξένησε το γεγονός.

Η 24χρονη φοιτήτρια Άλις Μπατσόλι χαρακτήρισε τον Μπέζος «υποκριτή», επειδή ενώ δώρισε 3 εκατ. ευρώ στη Βενετία, την ίδια ώρα ρυπαίνει το οικοσύστημα με ιδιωτικά τζετ και γιοτ.

Ο Μπέζος και η Σάντσεζ δώρισαν από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας σε τρεις τοπικούς οργανισμούς: το ερευνητικό κέντρο CORILA, το τοπικό γραφείο της UNESCO και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας.

Η ίδια πρόσθεσε: «Θα ήθελα μια Βενετία προσανατολισμένη στους πολίτες, όχι στους τουρίστες, με προσιτή στέγαση».

Ακριβή και άδεια πόλη

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Αντρέα Σέγκρε δήλωσε ότι οι νέοι δεν μπορούν να ζήσουν στη Βενετία.

«Οι άνθρωποι ηλικίας 25-35 ετών - αυτοί που ξεκινούν οικογένειες - δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη ζωή εδώ. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ποικιλίας και κοινωνικής ζωντάνιας», είπε.

Η Βενετία αποψιλώνεται. Σήμερα, στο ιστορικό κέντρο ζουν λιγότεροι από 50.000 κάτοικοι, έναντι άνω των 100.000 πριν από 50 χρόνια.

Activists displayed a large anti-Bezos banner in Venice on Monday (June 23) ahead of the wedding of US tech-tycoon Jeff Bezos and Laura Sanchez. "One big billionaire can't rent a city for his pleasure," Greenpeace campaigner Simona Abbate said. pic.twitter.com/6dgDmMlHhF — Forbes India (@ForbesIndia) June 24, 2025

Αν και η πόλη έχει φιλοξενήσει πολλούς VIP γάμους (π.χ. του Τζορτζ Κλούνεϊ το 2014), ο γάμος του Μπέζος έχει προκαλέσει μεγαλύτερη οργή λόγω του πολιτικού και επιχειρηματικού του ρόλου.

Δεσμοί με Τραμπ και φορολογικές υποθέσεις

Ο ιδρυτής της Amazon είναι ο 4ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και έχει δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στον γάμο παρευρέθηκαν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο Μπέζος είναι η προσωποποίηση του απόλυτου πλούτου που αποκτήθηκε μέσω της εκμετάλλευσης όλων γύρω του», δήλωσε η 28χρονη φοιτήτρια Τζιούλια Κακοπάρντο.

Στην Ιταλία, η Amazon έχει δεχθεί κριτική και απεργίες για τις εργασιακές συνθήκες, ενώ βρίσκεται υπό έρευνα για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

«Θα διαμαρτυρόμουν ακόμα κι αν ερχόταν με βάρκα με λίγους φίλους... επειδή συνέβαλε έμπρακτα στην επανεκλογή του Τραμπ», είπε ο επικεφαλής των διαδηλώσεων, Κατσιάρι.