Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας ΕΕ

Εν αναμονή των ανακοινώσεων της σημερινής συνεδρίασης του συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, οι αγρότες προχωρούν σε νέο «αποκλεισμό» της πρωτεύουσας του Βελγίου, στη λεγόμενη «ευρωπαϊκή συνοικία» που φιλοξενεί τα κτίρια της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 300 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο κέντρο της πόλης και ο κεντρικός δρόμος Rue de la Loi είναι αποκλεισμένος.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες έκλεισαν τους δρόμους με τα τρακτέρ τους, ενώ έστησαν οδοφράγματα στην πόλη με τη βοήθεια ελαστικών. Βαριά μηχανήματα έσπασαν τα κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετήσει οι αστυνομικές αρχές στους δρόμους. Παράλληλα, κρατούν πορτοκάλια και λεμόνια, απειλώντας ότι θα τα εκτοξεύσουν κατά των αστυνομικών σε περίπτωση που δεν τους αφήσουν να πλησιάσουν το κτήριο.

Νωρίτερα, οι αγρότες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα βουνό από ελαστικά μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την αστυνομία να απαντάει με ρίψεις νερού.

Ένα μήνα νωρίτερα, περισσότερα από χίλια τρακτέρ είχαν κατακλύσει τους δρόμους των Βρυξελλών στο περιθώριο μιας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Μέχρι τα ξημερώματα, αναμένεται να υπάρχουν «τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες» τρακτέρ, «μεταξύ 500 και 800», για να παραλύσει και πάλι η ευρωπαϊκή συνοικία, σύμφωνα με τη Fugea, τη δεύτερη μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Βαλλονίας, μεταδίδει το France24.

Μαζί με τις κύριες βελγικές οργανώσεις, αντιπροσωπείες από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την ισχυρή ιταλική συνδικαλιστική συνομοσπονδία Coldiretti αναμένεται να εκφράσουν τα αιτήματά τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, τα κράτη μέλη είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μια «απλοποίηση» των κανόνων της ΚΑΠ.

Οι Βρυξέλλες παρουσίασαν ορισμένες αρχικές προτάσεις, τις οποίες οι υπουργοί θα εξετάσουν τη Δευτέρα. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι προτάσεις της Κομισιόν, για απλούστευση ορισμένων διαδικασιών που αφορούν στους αγρότες, αλλά και έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις.

Πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία των αγροτών έξω από το Συμβούλιο θα ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους υπουργούς.

🚜 Hundreds of tractors flood the streets of #Brussels today, pressuring the European agriculture ministers' summit. "It’s getting hotter than expected," whispers a Belgian police officer (RTL info). After breaching a police barrier, farmers are met with water cannons. #Farmers pic.twitter.com/IIFJK1cc92