Βέλγιο: 30 μαχητικά F16 θα παραδώσει η χώρα στην Ουκρανία μέχρι το 2028

Το Βέλγιο δεσμεύεται να εξοπλίσει την Ουκρανία με 30 μαχητικά αεροσκάφη F-16, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για φέτος, μετέδωσε σήμερα το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, επικαλούμενο την υπουργό Εξωτερικών της χώρας Χάτζα Λαμπίμπ.

Λίγες ώρες αργότερα, τη διάθεση των 30 αεροσκαφών στην Ουκρανία μέχρι το 2028, ανέφερε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες από εχθές, Δευτέρα, το βράδυ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι σημειώνει ότι υπέγραψε με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο «διμερή συμφωνία ασφάλειας και μακροπρόθεσμης υποστήριξης» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρινίζει ότι πρόκειται για «τουλάχιστον 977 εκ. ευρώ σε βελγική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία φέτος, καθώς και τη δέσμευση του Βελγίου να παρέχει στη χώρα μας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διάρκειας της συμφωνίας».

«Για πρώτη φορά, μια τέτοια συμφωνία προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών F-16 - 30 - που θα παραδοθούν στην Ουκρανία έως το 2028, με το πρώτο να φτάνει ήδη φέτος», τονίζει.

