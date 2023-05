BBC: Η Σερβία στέλνει στρατεύματα στα σύνορα με το Κόσοβο

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι σερβικές ένοπλες δυνάμεις από τον πρόεδρο της Σερβίας ο οποίος έστειλε στρατεύματα στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο, μετά τις συγκρούσεις αστυνομικών με τη σερβική μειονότητα.

Συνολικά 10 άτομα τραυματίστηκαν στα επεισόδια που ξέσπασαν όταν κάτοικοι, σερβικής εθνικότητας, συγκεντρώθηκαν έξω από κρατικά κτίρια στη συνοριακή πόλη Ζβετσάν.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές, ενώ πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούγονταν σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν όταν ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους Αλβανούς νεοεκλεγέντες δημάρχους.

Η Σερβική μειονότητα του Κοσσυφοπεδίου -η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του 1,8 εκατομμυρίου πληθυσμού της χώρας- μποϊκόταρε τις τοπικές εκλογές του Απριλίου σε τέσσερις βόρειους δήμους, επιτρέποντας στους Αλβανούς να πάρουν τον έλεγχο των δημοτικών συμβουλίων.

Το Βελιγράδι υποστήριξε το μποϊκοτάζ - με αποτέλεσμα μια συμμετοχή μόλις 3,47% - που πυροδοτήθηκε αφού η σερβική κοινότητα απαίτησε τη δημιουργία μιας ένωσης σερβικών δήμων.

Η σερβική μειονότητα λέει ότι η ένωση θα εργαστεί για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τον χωροταξικό σχεδιασμό και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά οι Αλβανοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να επιτρέψει τον σχηματισμό ενός φιλοσερβικού κράτους.

