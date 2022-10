Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει σε μια ισχυρή σχέση με τη Βρετανία με πλήρη σεβασμό των συμφωνιών που έγιναν μετά την αποχώρησή της από το μπλοκ, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σε αυτούς τους καιρούς δοκιμών για την ήπειρό μας, βασιζόμαστε σε μια ισχυρή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας αξίες, σεβόμενοι πλήρως τις συμφωνίες μας», είπε η Φον ντερ Λάιεν σε ένα tweet, στο οποίο συνεχάρη τον Ρίσι Σουνάκ που έγινε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Congratulations to @RishiSunak on your appointment as U.K. Prime Minister.



In these testing times for our continent, we count on a strong relationship with the U.K. to defend our common values, in full respect of our agreements.