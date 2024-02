Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση μετά τη διάγνωση καρκίνου με τον Σούνακ (vid)

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος σήμερα Τετάρτη μετά την αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο.

Ο βασιλιάς επέστρεψε στα καθήκοντά του και δέχτηκε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για την καθιερωμένη ακρόαση.

Ο Σούνακ ξεκίνησε τη συνομιλία λέγοντας στον βασιλιά Κάρολο ότι είναι θαυμάσιο που τον βλέπει να δείχνει τόσο καλά.

«Έλαβα τόσα πολλά θαυμάσια μηνύματα και κάρτες (…) τις περισσότερες φορές δάκρυζα» είπε ο Κάρολος στην εβδομαδιαία ακρόαση που παραχωρεί στον πρωθυπουργό.

«Όλοι σας συμπαραστέκονται» απάντησε ο Σούνακ.

