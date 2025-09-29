Βασιλιάς Ιορδανίας: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα εξετάζεται «με μεγάλο ποσοστό συναίνεσης»

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β’ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι το Βασίλειο συνεργάζεται σε συντονισμό με τις αραβικές χώρες και τους εταίρους του σχετικά με τις λεπτομέρειες του ολοκληρωμένου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σε δήλωση της Βασιλικής Αυλής της Ιορδανίας, ο Βασιλιάς πρόσθεσε ότι το σχέδιο που παρουσίασε στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες «εξετάζεται με μεγάλο ποσοστό συναίνεσης».

Επισήμανε «τη μεγάλη προσέγγιση με τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες και τη σύγκλιση απόψεων με φιλικές χώρες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στο παλαιστινιακό ζήτημα και την κατάσταση στη Γάζα», σημειώνοντας «τη διεθνή συναίνεση για τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο τρόπο για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή».

