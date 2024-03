Πολωνία: Συγκρούσεις αγροτών με αστυνομικούς έξω από το κοινοβούλιο (vid)

Διαδηλωτές αγρότες συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία σήμερα, με τις αρχές να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού και να κατηγορούν τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις για βία εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν στην πολωνική πρωτεύουσα, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων και πετώντας κροτίδες, καθώς ζητούσαν να μπει ένα τέλος στις φθηνές εισαγωγές και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν τον βιοπορισμό τους.

«Εξαιτίας της σωματικής επιθετικότητας εναντίον αστυνομικών από ορισμένους από τους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν… ήταν αναγκαίο να γίνει χρήση άμεσων καταναγκαστικών μέτρων», έγραψε η αστυνομία της Βαρσοβίας σε μια ανάρτησή της στο Χ.

Thousands of farmers waving Polish flags peacefully protested in Warsaw against President Tusk's new globalist regime



This is how the regime responded: pic.twitter.com/4PG4rDVpMa — End Wokeness (@EndWokeness) March 6, 2024

«Συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των αστυνομικών μας, μεταξύ άλλων το να πετούν πέτρες εναντίον τους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ελαφρά τη καρδία και απαιτείται μια σκληρή και αποφασιστική απάντηση». Στην ανακοίνωση προστίθεται πως αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περίπου 12 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως είδε αστυνομικούς να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον ενός διαδηλωτή που κρατούσε μια σημαίας της Πολωνίας και έναν άλλο να πετά ένα αντικείμενο εναντίον της αστυνομίας λίγο μετά.

❗️ Clashes between protesting Polish #farmers and police continue in front of the #Sejm building in #Warsaw, #Poland. Several people are reported to be detained. pic.twitter.com/Svkq4znh6F — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024

Πολωνικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα όπου διακρίνονται διαδηλωτές να εισέρχονται με τη βία στον περίβολο του κοινοβουλίου προτού τους απωθήσει η αστυνομία.

Νωρίτερα σήμερα, διαδηλωτές μετέφεραν και κατόπιν έβαλαν φωτιά σε ένα φέρετρο, στο οποίο είχαν κρεμάσει μια επιγραφή που έγραφε «αγρότης, έζησε 20 χρόνια, σκοτώθηκε από την Πράσινη Συμφωνία», ενώ κατέκλυσαν τον δρόμο μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας, κορνάροντας και κρατώντας σημαίες της Πολωνίας προτού διαδηλώσουν προς το κοινοβούλιο.

Πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί έδειχναν τρακτέρ στα περίχωρα της Βαρσοβίας να τα σταματούν για να μην εισέλθουν στην πόλη και αγρότες να αποκλείουν δρόμους σε άλλες περιοχές της χώρας.