Βάντεφουλ: Κατά της ομοφωνίας στις ψηφοφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ζήτησε να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας στις ψηφοφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας και να αντικατασταθεί από την αρχή της πλειοψηφίας που ακολουθούν οι δημοκρατίες.

«Σε μια δημοκρατία, η αρχή της πλειοψηφίας είναι ο κανόνας και η ομοφωνία η εξαίρεση», δήλωσε ο Βάντεφουλ στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο με την Ιρλανδή ομόλογό του, την Έλεν Μακέντι. Η Ιρλανδία αναλαμβάνει τον ερχόμενο Ιούλιο την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Και θα πρέπει να κάνουμε τους κανόνες της δημοκρατίας, κανόνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Βάντεφουλ. Μόνο μ' αυτό τον τρόπο μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει ικανή να δρα, πρόσθεσε.

Μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου και την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, υπάρχει τώρα ένα καλό παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ. Ο Όρμπαν, ο οποίος θεωρείτο φιλικός προς τη Ρωσία, είχε σταματήσει ψηφοφορίες της ΕΕ στα 16 χρόνια που ηγούνταν της Ουγγαρίας.

«Κάθε μήνας μετράει, ακόμα και κάθε εβδομάδα», προειδοποίησε ο Βάντεφουλ.

Αποκλεισμοί όπως αυτοί που υπήρξαν στο παρελθόν, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, «δεν είναι κάτι που μπορούμε να έχουμε σ' αυτό τον κόσμο», δήλωσε ο Βάντεφουλ. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή για κάτι τέτοιο, πρόσθεσε.

Λίγο πριν ηττηθεί, ο Όρμπαν είχε μπλοκάρει στα τέλη Μαρτίου ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, προκαλώντας την οργή, μεταξύ άλλων, του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Χθες, Τετάρτη, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να ξεκλειδώσουν το δάνειο και επέβαλαν νέες κυρώσεις στη Ρωσία, αφού η Ουγγαρία ήρε τις αντιρρήσεις της.

Ο νικητής των ουγγρικών βουλευτικών εκλογών, ο Πέτερ Μάγιαρ, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα σε δυόμισι εβδομάδες. Η προσδοκία είναι ότι η κεντροευρωπαϊκή αυτή χώρα θα γίνει και πάλι ένας αξιόπιστος εταίρος, σύμφωνα με τα σχέδια του Μάγιαρ.