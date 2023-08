Β. Κορέα: Εκτόξευση πυραύλου για να τεθεί σε τροχιά στρατιωτικός δορυφόρος (vid)

Συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας προκάλεσε η σημερινή εκτόξευση βορειοκορεατικού πυραύλου – σε μια νέα προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο, έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα του Μαΐου.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 03:50 (τοπική ώρα, 21:50 ώρα Ελλάδος) από την τοποθεσία Ντονγκτσάνγκ-ρι, ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα είχε προαναγγείλει την επικείμενη εκτόξευση του δορυφόρου, αψηφώντας τις διεθνείς αντιδράσεις.

Στις 31 Μαΐου, πύραυλος ο οποίος – σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ – μετέφερε στρατιωτικό δορυφόρο κατέπεσε στην Κίτρινη Θάλασσα λίγη ώρα μετά την εκτόξευσή του. Οι βορειοκορεατικές αρχές απέδωσαν την αποτυχημένη εκτόξευση σε τεχνικό πρόβλημα.

Big Breaking



Japanese television warnings people in Okinawa to find shelter following a missile launch by North Korea.



View more https://t.co/Yr4yaKIRG4#Japan #NorthKorea #Okinawa #KimJongUn pic.twitter.com/eLEpUvRQ6h