Αυτοί είναι οι πρώτοι επτά όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό οι πρώτοι επτά όμηροι από τη Χαμάς, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, ενώ οι υπόλοιποι 13 αναμένεται να απελευθερωθούν στις 10:00.

Συνολικά, 20 ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, οι πρώτοι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι εξής:

Οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, δίδυμοι αδελφοί 28 ετών, απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Άζα μαζί με τη γειτόνισσά τους, Έμιλι Νταμάρι.

Ο Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο Εϊτάν Χορν, 38 ετών, Ισραηλινο-Αργεντινός με διπλή υπηκοότητα, απήχθη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Γιαΐρ, από το Νιρ Οζ.

Ο Ομρί Μιράν, 48 ετών, απήχθη από το σπίτι του στη Νάχαλ Οζ.

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών, παρακολούθησε το φεστιβάλ μαζί με τον αδελφό του, Γκαλ,

Ο Αλόν Όχελ, 24 ετών, έχει ισραηλινή, γερμανική και σερβική υπηκοότητα. Πλάνα της Χαμάς έδειχναν τη στιγμή που απήχθη από το φεστιβάλ Νόβα.

Ο Εϊτάν Μορ, 25 ετών, εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο φεστιβάλ.