Αυτοί είναι οι 10 Ισραηλινοί που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς

Δέκα γυναίκες, εκ των οποίων μια ανήλικη, είναι οι Ισραηλινοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς. Οι όμηροι μεταφέρθηκαν με επιτυχία στο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, γνωστοποιώντας πως μαζί τους απελευθερώθηκαν και δύο Ταϊλανδοί.

Εξ αυτών, τέσσερις γυναίκες έχουν διπλή υπηκοότητα: δύο με αργεντίνικη, μία με αυστριακή και μία με φιλιππινέζικη.

#i24NEWS ’ @Zachonearth reports from the Kerem Shalom crossing as the fifth group of Israeli hostages is expected to enter Israeli territory pic.twitter.com/YXmGR2tjaU

Τα ονόματα των απελευθερωμένων ομήρων είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου τα εξής:

Leimberg family:

Gabriela Leimberg (59)

Mia Leimberg (17)

Clara Marman (63)



The Government, together with all of the security agencies, will assist them and their families.



"And they shall come back from the land of the enemy." (Jeremiah 31: 15)