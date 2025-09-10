Εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έστειλε αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την εισβολή του drone στην Πολωνία:

«Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε την κλιμάκωση του πολέμου. Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων και να ξέρετε ότι θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί επέκταση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ προειδοποίησε τη Μόσχα: «Οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους των συμμάχων».

Ο Ρούτε δεν θέλησε να πει αν θεωρεί ότι η εισβολή ήταν σκόπιμη ή όχι, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αξιολόγηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, επαίνεσε την αντίδραση του ΝΑΤΟ και ευχαρίστησε όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν, αναφέροντας ότι έλαβαν μέρος η Πολωνία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γερμανία.