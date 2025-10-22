Αξιωματούχος NATO: Η Ρωσία είναι πιο προσεκτική αλλά οι υβριδικές απειλές παραμένουν

Η Ρωσία φαίνεται να έχει «μαζευτεί» από την αποφασιστική αντίδραση του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα μετά τις εισβολές στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας, αλλά η Μόσχα αναμένεται να συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια, δήλωσε Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.

Ο Αλέξους Γκρίνκιουιτς, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης του ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξη την Τρίτη ότι οι αντιδράσεις του ΝΑΤΟ έστειλαν ένα μήνυμα στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ενδείξεις ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να είναι πιο προσεκτικοί, ότι αναγνωρίζουν ότι σε μερικές περιπτώσεις πλησίασαν ή ξεπέρασαν τα όρια, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το περιστατικό με τα drone στην Πολωνία», είπε.

«Θα έχουμε αποτρεπτικό αποτέλεσμα, αλλά θα συνεχίσουν να προσπαθούν να κινηθούν και να υιοθετήσουν υβριδικές προσεγγίσεις για το πώς θα προκαλέσουν το ΝΑΤΟ».

Στο περιστατικό της Εσθονίας, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, λέγοντας ότι πέταξαν πάνω από ουδέτερα ύδατα. Στο περιστατικό της Πολωνίας, η Μόσχα δήλωσε ότι τα drones της συμμετείχαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία και δεν είχαν ως στόχο την Πολωνία.

Αφού τα αεροσκάφη έφυγαν από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, «απέκλιναν πολύ και πέταξαν γύρω από την Εσθονία», είπε ο Γκρίνκιουιτς. «Για μένα, αυτό δείχνει ότι κατάλαβαν ότι θα αντιδρούσαμε, ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε και ότι δεν ήθελαν να επαναληφθεί η κατάσταση».

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πιστεύουν ότι η Ρωσία πιθανότατα εμπλέκεται σε μια σειρά εισβολών με drones τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που οδήγησαν σε σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας.

Drones εντοπίστηκαν επίσης πάνω από τα δανικά πετρελαϊκά πεδία της Βόρειας Θάλασσας τον Σεπτέμβριo.

Ο Ολλανδός αρχηγός της άμυνας, στρατηγός Όνο Άιχελσαιμ, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα ανταποκριθεί στις ρωσικές εισβολές στο έδαφός του, είτε είναι σκόπιμες είτε τυχαίες, και ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουκρανία για την αντιμετώπισή τους.

«Το καλό είναι ότι οι Ουκρανοί παράγουν οι ίδιοι πολλές δυνατότητες αντιμετώπισης των drones. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε τα χρήματα για να παράγουν περισσότερα», δήλωσε ο Άιχελσαιμ μετά από συναντήσεις με τον Γκρίνκιουιτς.