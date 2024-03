Εκλογές ΗΠΑ

Καθώς οι ΗΠΑ μετράνε αντίστροφα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μία υποψήφια των Δημοκρατικών πέτυχε απρόσμενη νίκη στην Αλαμπάμα επικεντρώνοντας την προεκλογική της εκστρατεία στην προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Άγνωστη στο ευρύ κοινό, η Μέριλιν Λαντς κέρδισε την Τρίτη μια έδρα στο τοπικό κοινοβούλιο της ιδιαίτερα συντηρητικής πολιτείας. Η νίκη της αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους, τους οποίους φαίνεται ότι θα εκπροσωπεί στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ.

I’m sharing my abortion story because Alabama's no exceptions abortion ban is putting lives at risk. We must repeal this legislation, and if I'm elected on March 26th, I'll work tirelessly to do just that.



