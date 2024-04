Η Αργεντινή με το βλέμμα στη Δύση: Επιδιώκει να γίνει εταίρος του ΝΑΤΟ

Η Αργεντινή ζήτησε από το ΝΑΤΟ να γίνει ένας από τους «παγκόσμιους εταίρους» της συμμαχίας για την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αργεντινή ανακοίνωσε σήμερα την αγορά 24 αμερικανικών μαχητικών F-16 από την Δανία, μια συμφωνία που υποστηρίχθηκε από την Ουάσιγκτον.

Ο Πέτρι συναντήθηκε με τον αναπληρωτή γραμματέα του ΝΑΤΟ στρατηγό Μιρτσέα Γκεοάνα στον οποίο παρέδωσε επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον της Αργεντινής να γίνει ένας εταίρος, έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα μηνυμάτων Χ.

