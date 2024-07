Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Η τεχνολογία δείχνει πόσο οριακά γλίτωσε (vid)

Νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται πόσο οριακά γλίτωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο αποτυπώνεται πώς ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ γλίτωσε τα χειρότερα επειδή λίγο πριν φύγει η σφαίρα από το όπλο του Κρουκς είχε στρίψει το κεφάλι του προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνεχίσει να κοιτάει προς το συγκεντρωμένο πλήθος, η σφαίρα θα είχε καρφωθεί στο κεφάλι του με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρότερο, ου μην και θανατηφόρο, τραυματισμό του.

Ο ίδιος ο Τραμπ περιγράφοντας στην πρώτη συνέντευξη μετά την απόπειρα δολοφονίας του για το πώς βίωσε τη στιγμή του πυροβολισμού είχε πει ότι «το πιο απίστευτο πράγμα ήταν ότι έτυχε όχι μόνο να στρίψω, αλλά να στρίψω ακριβώς τη σωστή στιγμή και στο σωστό βαθμό».

Όπως εξήγησε αυτό που έκανε ήταν να στρέψει το κεφάλι του για να διαβάσει ένα διάγραμα που αφορούσε τα στοιχεία για την παράνομης μετανάστευση. «Ο γιατρός που με εξέτασε στο νοσοκομείο είπε ότι δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο και το αποκάλεσε θαύμα» πρόσθεσε ο Τραμπ.

O σύμβουλος του υποψήφιου προέδρου, Νταν Σκαβίνο Τζούνιορ, περιέγραψε ότι αυτό που γλίτωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ήταν η κίνηση που έκανε με το κεφάλι του για να χρησιμοποιήσει το τζάμποτρον, μια πολύ μεγάλη οθόνη προβολής βίντεο που χρησιμοποιείται σε μεγάλους χώρους με κοινό όπως π.χ. κάποιο γήπεδο.

Thank God last nights rally was one in which President Trump wanted to use and reference the jumbotron, causing him to slightly move his head at the moment shots were fired. He is grateful for all of the prayers, love, and support out there, as he prepares for the GOP Convention…