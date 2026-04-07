Αποφυλακίστηκε από το Ιράν ένα ζεύγος Γάλλων εκπαιδευτικών που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία

Οι Γάλλοι πολίτες Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί «είναι ελεύθεροι και κατευθύνονται ήδη προς τη Γαλλία, έπειτα από τριάμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν», όπου είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και στη συνέχεια, από τον περασμένο Νοέμβριο, τέθηκαν σε κατ’ οίκον κράτηση, στην πρεσβεία της Γαλλίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι μια ανακούφιση για όλους μας και, προφανώς, για τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε τις αρχές του Ομάν για τη μεσολάβησή τους, τις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην επιστροφή τους», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles.



Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2026

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι «Γαλλία και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση δύο Γάλλων πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ενός Ιρανού πολίτη στη Γαλλία».

Από το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγινε γνωστό ότι οι δύο πρώην κρατούμενοι αναχώρησαν από το Ιράν τα ξημερώματα, μαζί με τον πρέσβη της Γαλλίας στο Ιράν και βρίσκονται πλέον στο Αζερμπαϊτζάν. Το υπουργείο οργανώνει την επιστροφή τους στο Παρίσι, μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

«Είναι οριστικά ελεύθεροι! Πριν από λίγα λεπτά στο τηλέφωνο μου εξέφρασαν τη συγκίνηση και τη χαρά τους που θα ξαναβρεθούν σύντομα στη χώρα τους, κοντά στους δικούς τους», ανέφερε ο Μπαρό στο δικό του μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.

Cécile Kohler et Jacques Paris ont enfin quitté l'Iran et sont définitivement LIBRES. Au téléphone il y a quelques instants, ils m'ont exprimé leur émotion et leur joie de retrouver bientôt leur pays et leurs proches.



Fierté du travail de longue haleine des équipes du Quai… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 7, 2026

Η καθηγήτρια Σεσίλ Κολέρ, 41 ετών και ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Ζακ Παρί, 72 ετών, συνελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2022, την τελευταία ημέρα των διακοπών τους στο Ιράν. Τον Οκτώβριο του 2025 καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, κυρίως για κατασκοπεία. Ωστόσο στις 4 Νοεμβρίου αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Τις προσπάθειες απελευθέρωσής τους δυσχέρανε ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν.

Προχθές Κυριακή ο Μπαρό μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

Όλα τα κόμματα χαιρέτισαν την απελευθέρωση των δύο Γάλλων. Στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν, ενώ η πρόεδρός του, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, δήλωσε ότι «η Γαλλία επέδειξε ενότητα, κινητοποιήθηκε για να πετύχει αυτήν την απελευθέρωση».

«Ζήτω! Οι Γάλλοι όμηροι στο Ιράν Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο, με προορισμό το Παρίσι. Συγχαρητήρια στις ομάδες της γαλλικής διπλωματίας που πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ζαν-Λικ Μελανσόν.