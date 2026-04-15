Απειλές Μεντβέντεφ κατά της Ευρώπης: Στο στόχαστρο εργοστάσια drones για την Ουκρανία

Απειλές κατά ευρωπαϊκών στόχων εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας ότι εργοστάσια παραγωγής drones για την Ουκρανία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Ο Μεντβέντεφ «ευχήθηκε» καλό ύπνο στους «Ευρωπαίους εταίρους», μετά τη δημοσίευση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λίστας με διευθύνσεις εγκαταστάσεων παραγωγής drones για την Ουκρανία στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία και η Γερμανία συμφώνησαν σε μια στρατηγική αμυντική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει συνεργασία στην παραγωγή drones και ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τη συμφωνία σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη στο Βερολίνο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Γερμανία θα αποκτήσει πρόσβαση στην προηγμένη τεχνογνωσία της Ουκρανίας στα drones, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, με αντάλλαγμα πρόσθετη στρατιωτική στήριξη από το Βερολίνο.