Απάντηση Λονδίνου στον Μιλέι: Τα Φώκλαντ είναι βρετανικά και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο

Απάντηση στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτη την ανάγκη επιστροφής των νήσων Φώκλαντ Μαλβινών από τη Βρετανία» έδωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γκραντ Σαπς.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, ο Γκραντ Σαπς έγραψε: «Οι Νήσοι Φώκλαντ είναι βρετανικές. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο και αναντίρρητο. Το 99,8% των νησιωτών ψήφισαν να παραμείνουν Βρετανοί και θα υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, με το πολεμικό πλοίο HMS Forth πλέον πίσω για να προστατεύει τα νησιά».

Η ανάρτηση του Σαπς δεν επικαλείται τις δηλώσεις Μιλέι, αλλά παραπέμπει στην είδηση αντικατάστασης του περιπολικού σκάφους του Βασιλικού Ναυτικού HMS Medway μετά από εννέα μήνες στην περιοχή των Φώκλαντ από το επίσης πλοίο περιπολιών HMS Forth.

«Η αποστολή στα Φώκλαντ επικεντρώνεται στο καθησυχασμό και στην υποστήριξη της νησιωτικής κοινότητας», αναφέρει η είδηση στην ιστοσελίδα του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

