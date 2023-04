Αντίστροφη μέτρηση για τον Τραμπ - Μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να παραδοθεί

Aπό τη Φλόριντα για τη Νέα Υόρκη πρόκειται να πετάξει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, λίγο πριν την προγραμματισμένη παραπομπή του στο δικαστήριο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας στο Μανχάταν είναι αυστηρότερα.

Ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πορνοστάρ πριν από τις εκλογές του 2016.

Πρόκειται για τον πρώτο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Την Τρίτη είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί, να πάρει δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφηθεί στο δικαστήριο στο κέντρο του Μανχάταν.

Οι δικηγόροι του τόνισαν ότι θα δηλώσει αθώος.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο του σώματος ενόρκων δεν έχουν γίνει γνωστές. Η απαγγελία κατηγοριών την Τρίτη σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Τραμπ στο δικαστήριο ενώπιον του δικαστή για την υπόθεση.

Ο Ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που έγινε πολιτικός σχεδιάζει να ταξιδέψει από την έπαυλή του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς το μεσημέρι της Δευτέρας και να διανυκτερεύσει στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν πριν την άφιξή του στο δικαστήριο το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον σύμβουλό του.

Ένας δικαστικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών έχει προγραμματιστεί για τις 2:15 μ.μ. την Τρίτη. Στη συνέχεια ο Τραμπ θα επιστρέψει στη Φλόριντα και θα εκφωνήσει δηλώσεις στο Μαρ-α-Λάγκο στις 8:15 μ.μ. της Τρίτης, ανέφερε το γραφείο του.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου άρχισε να υψώνει οδοφράγματα κατά μήκος των πεζοδρομίων γύρω από τον Πύργο Τραμπ και το κτίριο του ποινικού δικαστηρίου του Μανχάταν στο κέντρο της πόλης, ενώ θα εκκενωθούν και ορισμένες άλλες αίθουσες δικαστηρίων.

Αναμένονται διαδηλώσεις στους χώρους αυτούς και η αστυνομία δεσμεύτηκε ότι θα είναι απόλυτα προετοιμασμένη.

«Οι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή και το τμήμα παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί όπως χρειάζεται και θα διασφαλίσει ότι όλοι θα μπορούν να ασκήσουν ειρηνικά τα δικαιώματά τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης.

Άλλες δικαστικές αίθουσες στους υψηλότερους ορόφους του δικαστηρίου θα κλείσουν πριν από την απαγγελία κατηγοριών στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, δήλωσε δικαστικός αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έστειλε την Κυριακή στο Twitter πρόσκληση να συμμετάσχουν μαζί της σε μια διαμαρτυρία κοντά στο δικαστήριο την Τρίτη, λέγοντας: «Δεν κυνηγούν τον πρόεδρο Τραμπ, κυνηγούν εμάς, απλά αυτός είναι στο δρόμο τους».

They’re not coming after President Trump, they’re coming after us, he’s just in their way.



Join me and the @NYYRC in New York City this Tuesday as we exercise our First Amendment right and protest the unprecedented political persecution of President Trump.



RSVP to join me:… pic.twitter.com/qsKA3xjDSV