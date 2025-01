Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από την Ουάσιγκτον την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιστρέφει στο Οβάλ Γραφείο για δεύτερη φορά. Η τελετή αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία «για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης και την επανάσταση της κοινής λογικής».

Με το χέρι πάνω στη Βίβλο που κληρονόμησε από τη μητέρα του και σε εκείνη που χρησιμοποίησε ο Αβραάμ Λίνκολν κατά την ορκωμοσία του το 1861, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί «να προστατεύει το Σύνταγμα» κάτω από τον θόλο του Καπιτωλίου, τον ίδιο χώρο όπου στις 6 Ιανουαρίου 2021 οι υποστηρικτές του προσπάθησαν να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του απερχόμενου προέδρου.

Η τελετή της ορκωμοσίας γίνεται συνήθως σε εξωτερικό χώρο, ωστόσο το πρωτόκολλο άλλαξε λόγω του ψύχους που θα επικρατεί στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ούτε οι ποινικές διώξεις, η μία εκ των οποίων του στοίχισε μια ιστορική καταδίκη, ούτε η απίστευτη βία της προεκλογικής του ρητορικής, δεν αποθάρρυναν τους ψηφοφόρους. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγαγε καθαρή νίκη στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου απέναντι στην απερχόμενη Δημοκρατική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

18:20 Οι πρώην πρόεδροι Κλίντον, Μπους, Ομπάμα έφτασαν στο Καπιτώλιο

Η ροτόντα του Καπιτωλίου συνεχίζει να γεμίζει με καλεσμένους για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, εθεάθησαν οι Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα. Τον Μπους συνόδευσε η σύζυγός του, Λόρα Μπους, και τον Κλίντον η Χίλαρι Κλίντον, αλλά ο Ομπάμα έφτασε μόνος του. Οι πρώην πρόεδροι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα αυτό το μήνα για το μνημόσυνο του Τζίμι Κάρτερ και η Μισέλ Ομπάμα δεν ήταν εκεί ούτε γι' αυτό.

Ο Μάικ Πενς, ο πρώην αντιπρόεδρος του Τραμπ που έχει έρθει σε ρήξη μαζί του, εμφανίστηκε επίσης μόνος του. Η σύζυγός του, Κάρεν Πενς, αρνήθηκε να χαιρετήσει τον Τραμπ όταν διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους στο μνημόσυνο του Κάρτερ, αν και ο πρώην αντιπρόεδρος μίλησε με το πρώην αφεντικό του, παρότι πλέον δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις.

18:15 ΥΠΕΞ Ισραήλ: Σε νέα ύψη η συνεργασία με τις ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χαιρέτισε την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ το εβραϊκό κράτος.

18:06 Γάλλος ΥΠΕΞ ενόψει ορκωμοσίας Τραμπ: Αν θιγούν τα συμφέροντά μας, θα αντιδράσουμε

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε, ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, και των απειλών που επισείει περί «εμπορικού πολέμου», ότι «αν θιγούν τα συμφέροντά μας θα αντιδράσουμε», υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη μιας ισχυρής Ευρώπης έτοιμης να γίνει σεβαστή.

17:59 Ο Τραμπ και ο Μπάιντεν στο Καπιτώλιο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκονται τώρα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την ορκωμοσία, αφού επέβαιναν μαζί σε λιμουζίνα από τον Λευκό Οίκο. Ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Τραμπ θα ορκιστούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου. Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επίσης την εναρκτήρια ομιλία του.

17:54 Ο Μπάιντεν άφησε επιστολή για τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο - Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενό της

Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι άφησε μια επιστολή στο Οβάλ Γραφείο για τον προκάτοχο, αλλά και διάδοχό του, τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο αν έγραψε επιστολή, ο Μπάιντεν είπε «ναι», αν και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό είναι μεταξύ του Τραμπ και εμού», είπε, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ άφησε μια επιστολή το 2021, την οποία ο Μπάιντεν χαρακτήρισε αργότερα «πολύ γενναιόδωρη».

17:53 Λούλα: Εύχεται οι ΗΠΑ του Τραμπ θα παραμείνουν «ιστορικός έταιρος» της Βραζιλίας

Την ευχή οι ΗΠΑ να παραμείνουν «ιστορικός έταιρος» της Βραζιλίας υπό τη διοίκηση του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, συμμάχου του ακροδεξιού αντιπάλου του Ζαΐχ Μπολσονάρου, εξέφρασε τη Δευτέρα (20/1) ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:46 Μπάιντεν και Τραμπ πάνε παρέα στο Καπιτώλιο

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνουν με την ίδια λιμουζίνα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Οι δύο τους δεν το είχαν κάνει πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς ο Τραμπ ως γνωστόν απουσίασε από την ορκωμοσία Μπάιντεν, αλλά θα επιστρέψουν στην παράδοση που ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τήρησε με τον Τραμπ το 2017.

Είναι παράδοση ο απερχόμενος πρόεδρος να συνοδεύει τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.

17:37 «Καλώς ήρθες στο σπίτι» είπε ο Μπάιντεν κατά την υποδοχή του Τραμπ

«Καλώς ήρθες στο σπίτι», είπε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον διάδοχό του, τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον υποδέχτηκε στη βόρεια πρόσοψη του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον Μπάιντεν, ο οποίος κάποτε θεωρούσε τον εαυτό του ως το πρόσωπο που θα εμπόδιζε την επιστροφή του αντιπάλου του στην εξουσία.

