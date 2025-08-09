Αντισημιτισμός στον Καναδά: Εβραίος ξυλοκοπείται μπροστά στα μάτια του παιδιού του

09/08/2025 • 23:26
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ προκάλεσε βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 32χρονου Ισραηλινού μπροστά στα μάτια της κόρης του στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από την επίθεση με θύμα τον 32χρονο το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά σε πάρκο στο Μόντρεαλ, φαίνεται ένας αγνώστων στοιχείων άνδρας να έχει ρίξει κάτω τον Ισραηλινό και να τον χτυπάει επανειλημμένα ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα μικρό κορίτσι.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον δράστη της επίθεσης να φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση πετώντας μέσα σε ένα σιντριβάνι κάτι που μοιάζει με κιπά (σ.σ. το καπελάκι που φορούν οι Ισραηλινοί).

 

