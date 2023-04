Αντιδράσεις στην Ινδία για ρατσιστικό σκίτσο του «Der Spiegel»

Αιτιάσεις επιρρίπτονται από πολλούς Ινδούς στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» για ρατσιστικό και κακόγουστο σκίτσο με το οποίο σχολιάζουν στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών βάσει των οποίων η Ινδία ξεπέρασε για πρώτη φορά σε πληθυσμό την Κίνα, φθάνοντας στους 1.425.775.850 κατοίκους.

Στη γελοιογραφία απεικονίζεται ένα τρένο-σαράβαλο με Ινδούς επιβάτες που δεν χωρούν στα βαγόνια με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην οροφή τους. Παρά το βάρος του, στη γελοιογραφία απεικονίζεται το τρένο-σαράβαλο να προσπερνά μία κινεζική υπερταχεία που κινείται παράλληλα.

Υπουργός της Ινδίας και πολλοί ακόμη Ινδοί εξέφρασαν την οργή τους για την επιλογή του σκίτσου του εβδομαδιαίου γερμανικού περιοδικού καθώς θεωρούν ότι χλευάζει τη χώρα τους που για πρώτη φορά γίνεται η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου εκτοπίζοντας την Κίνα.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί χρήστες σχολίασαν μέσω Twitter ότι το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» προωθεί μια ξεπερασμένη ιδέα για την Ινδία και δεν έχει αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια.

«Παρά την προσπάθειά σας να κοροϊδέψετε την Ινδία, δεν είναι έξυπνο να στοιχηματίζετε εναντίον της Ινδίας υπό τον πρωθυπουργό @narendramodi. Σε λίγα χρόνια, η οικονομία της Ινδίας θα είναι μεγαλύτερη από της Γερμανίας», υποστήριξε εμφανώς ενοχλημένος στα social media o ομοσπονδιακός υπουργός Ρατζίβ Τσαντρασεκχάρ.

«Εξωφρενικά ρατσιστική» χαρακτήρισε ο Καντσάν Γκούπτα, ανώτερος σύμβουλος στο υπουργείο Πληροφοριών της Ινδίας, την γελοιογραφία του περιοδικού.

👋🏽#Germany this is outrageously racist. @derspiegel caricaturing India in this manner has no resemblance to reality. Purpose is to show #India down and suck up to #China.

This is as bad if not worse than the racist cartoon in @nytimes lampooning India’s successful Mars mission. pic.twitter.com/z9MxcPQC7u