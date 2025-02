Ανταλλαγή πυρών στο μετρό των Βρυξελλών - Δεν υπάρχουν τραυματίες (vid)

Πυρ στον σταθμό Κλεμανσό της βελγικής πρωτεύουσας άνοιξαν δύο άτομα και ως εκ τούτου έκλεισαν κεντρικοί σταθμοί του μετρό, την Τετάρτη (05/02) το πρωί. Δεν υπάρχουν τραυματίες, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ η αστυνομία αναζητεί τους ενόπλους που διέφυγαν στα τούνελ μετά το επεισόδιο, μετέδωσε το δίκτυο VRT.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το Reuters αναφέρει ότι το συμβάν είναι πιθανόν να σχετίζεται με το εμπόριο ναρκωτικών.

