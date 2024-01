Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών

Ένας ύποπτος συνελήφθη σήμερα (02/01) στο Ντένβερ, αφού εισέβαλε στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο και άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, αστυνομικοί κλήθηκαν να πάνε στο Δικαστικό Κέντρο Ραλφ. Λ. Καρ Κολοράντο, στο κέντρο του Ντένβερ. Μέσα, είδαν έναν ύποπτο ο οποίος άρχισε να τους πυροβολεί, είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο τοπικό κανάλι Denver 7, που συνεργάζεται με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Οι αστυνομικοί δεν απάντησαν στα πυρά.

Ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, τέθηκε υπό κράτηση περίπου δύο ώρες αργότερα. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα και η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα για περισσότερες διευκρινίσεις.

#BREAKING: A man is in police custody after he forced his way into the Colorado Supreme Court building Tuesday morning, Denver police said. DPD is investigating the suspect's motive. https://t.co/uA2Uu0LQlF