Ανγκόλα: 22 νεκροί σε αιματηρές διαδηλώσεις για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Ανγκόλας, Λουάντα, στο περιθώριο διαδηλώσεων για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα της νοτίου Αφρικής αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περικοπής επιδοτήσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης.

