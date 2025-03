Άναυδη η Κριστιάν Αμανπούρ του CNN παρακολουθεί live την ταπείνωση του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο (vid)

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε μια από τις πιο τεταμένες και αμφιλεγόμενες στιγμές της διπλωματικής ατζέντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Από δίπλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παρενέβη και αυτός κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι «δεν σέβεται» τους Αμερικανούς. Όλα αυτά, μπροστά στις κάμερες, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Από τη μία πλευρά, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε να προσπαθεί να διατηρήσει μια ισχυρή θέση, επιδιώκοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ για τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας κατά της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, η στάση του Τραμπ ήταν έντονα προσβλητική απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καταφέρει να δημιουργήσει εντάσεις με τους συμμάχους της Ουκρανίας και, ειδικότερα, με την Ευρώπη, καθώς το όλο θέμα γύρω από τη βοήθεια προς την Ουκρανία αποτέλεσε σημείο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των εσωτερικών του πολιτικών παιχνιδιών. Οι ανησυχίες του Τραμπ για την πολιτική διαχείριση των αμερικανικών πόρων και οι συχνές αμφισβητήσεις της αμερικανικής στρατηγικής στην Ουκρανία ενίσχυσαν την εικόνα μιας δύσκολης και περίπλοκης συνάντησης.

Ανάμεσα στα εκατομμύρια που παρακολουθούσαν τη συνάντηση και η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ η δημοσιογράφος του CNN που παράλληλα κατέγραφε σε πραγματικό χρόνο την αντίδρασή της στη δημόσια αντιπαράθεση.

AMANPOUR (with face in hands): “Never have I ever ever ever seen anything like it… the president and VP were taking all the Putin talking points.” pic.twitter.com/4BRvxis9I0