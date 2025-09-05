Ανασχηματισμός στην κυβέρνηση της Βρετανίας μετά την παραίτηση Ρέινερ

Σε δραστικές αλλαγές στην κυβέρνησή του προχωρά ο Κιρ Στάρμερ, μετά την παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ λόγω των φορολογικών της υποθέσεων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι αλλαγές του Στάρμερ έρχονται λίγες μόνο ημέρες μετά την προσπάθειά του να ξεκινήσει τη «Φάση 2» του Εργατικού Κόμματος, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι και συνεχώς αρνητικά αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις.

Ο Στάρμερ προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κυβέρνησή του μετά την αποχώρηση της Ρέινερ από τις θέσεις της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, υπουργού Στέγασης και αναπληρώτριας ηγέτιδας του Εργατικού Κόμματος.

Η ηγέτης της Βουλής των Κοινοτήτων Λούσι Πάουελ και ο υπουργός για τη Σκωτία Ίαν Μάρεϊ είναι τα πρώτα θύματα της τελευταίας αναδιοργάνωσης, ενώ πιστεύεται ότι κινδυνεύουν και άλλα μεγάλα ονόματα. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα γινόταν μόνο μια περιορισμένη ανασχηματισμός για τις χαμηλότερες βαθμίδες αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντικαθιστώντας την Ρέινερ.

Νέα υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει η μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ, νυν υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να αντικαταστήσει την Κούπερ στο υπουργείο Εσωτερικών.