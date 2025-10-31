Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης τους κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες Πέμπτη στη Νότια Κορέα, αναστέλλοντας για 12 μήνες τους ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών.

Σύμφωνα με το Politico, η αναδυόμενη αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δίνει στους Ευρωπαίους ηγέτες περιθώριο να βρουν μια στρατηγική για το εμπόριο, τις πρώτες ύλες και τον πόλεμο στην Ουκρανία - αλλά η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων κινδυνεύει να παραγκωνίσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Η ΕΕ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη συνεργασίας με την Κίνα και στις πιέσεις των ΗΠΑ, που ζητούν σκληρότερη στάση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Οι Βρυξέλλες έχουν εντάξει κινεζικές τράπεζες και διυλιστήρια στις κυρώσεις κατά της Μόσχας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης, καθώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές κινεζικών πρώτων υλών και μικροτσίπ έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη βιομηχανία και τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή άρση των ελέγχων δίνει χρόνο στην ΕΕ να ενισχύσει την αυτάρκειά της μέσω του νόμου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και νέων συμμαχιών, όπως με τα μέλη του G7 και χώρες της Ασίας - Ειρηνικού.

Ωστόσο, οι συμφωνίες Τραμπ–Σι δεν είναι δεσμευτικές, γεγονός που αφήνει αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ παραμένουν διχασμένα ως προς την προσέγγιση προς την Κίνα, με τη Γερμανία να αντιδρά στους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και την Ολλανδία να συγκρούεται με το Πεκίνο για την κατάσχεση της Nexperia.

Αντιμέτωπη με τη μειούμενη επιρροή της στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με άλλες αγορές, οργανώνοντας νέο διάλογο με την Αυστραλία και τα μέλη της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση.

Παράλληλα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί Κινέζους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες για εμπορικές συνομιλίες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την πίεση και να αναπτύξει το δικό της κανάλι διαλόγου με την Κίνα, ώστε να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα στρατηγικά της συμφέροντα.